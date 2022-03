Investorite vaade sõjale: NATO liikmesus aitab, idusektor võib pöörata pilgud teistele planeetidele

Tera Venturesi partner Andrus Oks ütleb alustuseks, et Ukraina sündmuste mõju võib esialgu näida üheselt negatiivne, aga kui natuke mõtiskleda võimalike edasiste stsenaariumite üle, siis see ei pruugi nii olla.

Tera Venturesi partner rõhutab, et pigem tasuks silmas pidada, et erinevalt paljudest teistest riikidest on Putini valitsuse ohte osatud Eestis alati tähele panna ja ka neid arvestades käituda. Nüüd, kui riskid on ka muule maailmale selgeks tehtud, peaks tema meelest olema ka ilmne, et Eesti ettenägelikkust tuleks kõrgelt hinnata – panna meile endiselt panuseid ja meilt õppida.

„Ilmselt olulisem ja huvitavam saab olema pikemaajaline mõju – milliseid uusi ja läbimurdelisi ideid hakatakse ellu rakendama hiljuti ilmnenud ohtude otseseks adresseerimiseks. Siinkohal paneks lootuse ka planeeritavatele NATO riskikapitalifondile ja kiirendile, mis loodetavasti saavad olema olulisel määral ka Eestiga seotud,” ütleb Oks.