INTERVJUU | Kuldmuna disainižürii juht Nils Kajander: nii soomlaste kui ka eestlaste isikuomadused võivad olla meie tugevused

Kuid kui rääkida brändingust ja disainist, siis näen palju kliente, kes on väga targad. Selles valdkonnas adutakse tihti paremini, et on mõtet teha korralikult ning hea töö eest ka mõistlikult maksta.

Loomulikult olen karjääri jooksul märganud erinevusi näiteks Soome ja Eesti klientide vahel. Juba ainuüksi eelarvetes on sees suur vahe. Kui vaadata just turunduse ja reklaami poolt, siis on näha, et Eestis ei saa kliendid mõnikord aru, miks peaks tegema asju korralikult ja kvaliteetselt. Ei mõisteta, et korraliku töö eest peab ka korralikult tasuma.

Me ei mõtle, et töötame kuidagi eriliselt Eesti turu nimel. Muidugi on Eesti kliendid meie töö tähtis osa, aga kokkuvõttes on tegemist väga rahvusvahelise agentuuriga.

Ma ei tegele eriti sellise võrdlemisega. Minu jaoks pole see tähtis küsimus. Bondis näiteks töötame viies büroos: Helsingis, Tallinnas, Londonis, Dubais ja San Franciscos. Kõik need stuudiod töötavad ühe meeskonnana. Kuigi ma olen Tallinnas, siis teen väga palju tööd soomlastest klientidele. Kõrvaltoas istub praegu Taavet, kes töötab ühe San Francisco projektiga. Mul on hetkel käigus projekt ka Dubaile.

Su CV on võimas ja kogemusi jagub kõvasti. Kuidas on Eesti disaini- ja turundusturg sind kohelnud? Kui palju sa oma peas Eestit ja Soomet selles osas võrdled?

Kõige klassikalisem põhjus, miks välismaa mees siia tuleb – tutvusin Eesti naisega! Samas olin otsustanud, et lõplikult siia kolimiseks peaksid tekkima ka huvitavad karjäärivõimalused. Tegelikult polnud ma üldse varem mõelnud, et peaks kuskile välismaale kolima. Ma armastan Helsingit! Aga elus juhtub! Nüüd olen siin olnud juba viis aastat. Tallinna Bondis algas meil juba neljas aasta!

TULI kohtub Nilsiga Bondi õdusas vanalinnas asuvas kontoris, kogu vestlus toimub puhtas eesti keeles. Uurime, mis on Soome disaini ja reklaami edu võti, kuhu liigub Eesti turundusskeene ning miks ikkagi on vaja agentuure igal aastal erinevatel konkurssidel ritta panna.

Bond loodi kümme aastat tagasi. Võiks ju mõelda, et näe, jälle üks suvaline Soome disainibüroo. Aga kui teed heade ja andekate inimestega kõva tööd, siis hakkavad asjad juhtuma. Selleks on vaja õiget meeleolu ja ambitsiooni. Kui tahad edasi liikuda, siis saab! Kõik on võimalik, lihtsalt peab olema julge.

Eks igas valdkonnas, ka reklaamis, on näha, et mõnel agentuuril on ambitsioon, mõnel mitte. Lihtne on vaadata Eestist kaugemale, aga siis hakata mõtlema, et see kõik tundub nagu üks kauge-kauge unistus. Samas pole eriti näha järjekindlat plaani, et kuidas, kurat küll, jõuda sinna tasemele!?

Eesti on väiksem riik ja väiksem turg. Seetõttu on eelarved väiksemad, mis omakorda teevad ka läbilöömise võimalused keerulisemaks. Kas see kõik on takistus? Või on need kõik tegurid, mis peaks siinsed loovinimesed panema veel rohkem pingutama? Kuidas olla veel nutikam?

Disainis on Soomel pikk ajalugu. Maine on kohati isegi suurem kui praegune reaalsus. Kui aga vaadata turundust ja reklaami, siis on viimase kümne aastaga juhtunud Soomes väga-väga suur hüpe. Praegu on juba täiesti normaalne, et soomlaste kampaaniad võidavad rahvusvahelisi peaauhindu. Maailma suurimad reklaamiagentuuride võrgustikud tunnevad huvi Soome büroode vastu: mida on neil võimalik soomlastelt õppida? Selles valdkonnas liigutakse väga õiges suunas.

Vahel kiilutakse justkui kinni. Võib-olla ei olda kindlad, millises suunas liigutakse. Kas Põhjamaade poole? Meenub, kui vist Magnus Lužkov ütles kuskil mõned aastad tagasi, et paljudel Eesti ettevõtetel on Skandinaavia ambitsioonid aga Ida-Euroopa hirmud. See on ikkagi tõsi.

Tundub, et reklaamis ja disainis mitte nii väga…

(Naerdes) Mina arvasin, et soomlased on väga tagasihoidlikud ja ebasotsiaalsed, aga siis kolisin siia! Selgub, et soomlased on hoopis enesekindlad ja kõvad suhtlejad!

Olgu, see jutt oli nali. Tegelikult arvan, et nii soomlaste kui ka eestlaste isikuomadused võivad olla meie tugevused. Meil on hulk rahvusvahelisi kliente, kellele meeldib, kui agentuur suhtleb nendega otse ja ausalt. Siin puudub ameerikalik ülevoolavus.

Teisalt peame õppima oma professionaalsust müüma. Vahel vaatan Cannes’is säranud töid ja imetlen, kuidas keegi on suutnud sellise idee üldse kliendile maha müüa.

Soomlased hakkasid võitma suuri auhindu. TULIs ka väga loodame, et varsti tuleb meilegi mõni Cannes’i lõvi. Oma Kuldmuna üle oleme ju päris uhked, aga mis nipiga saavutada suuremat edu piiri taga?

Mingis mõttes on see lõpuks tõenäosuse küsimus. Kui sul on rohkem häid töid, siis on tõenäolisem, et võidad midagi ka Cannes’ist.

Tähtis on küsimus: mis on hea töö? See sõltub juba väga paljudest nüanssidest. Erinevus tuleb tihti sisse, kui väikeste detailideni oma töö lõpuks viimistled. Tipptasemel on iga detail viimseni viimistletud!

Case peab olema suurepäraselt dokumenteeritud. Nüüd on meil Eestiski mõni hea näide. #14poleokei kampaania puhul on näha, et loojad said aru, et nüüd on võimalik piiri taga silma paista. Ja nad panustasidki sinna. Case study puhul juba saab aru, et asja võeti tõsiselt. See kõik nõuab aga raha, aega ja oskusi.

Lõpuks taandub palju ka sellele, et oma head ideed tuleb kliendile maha müüa. Klient peab aru saama, et tänapäeva turundus on muutumises. Unustage ära oma tobedate naljadega telereklaamid, mille sarnaseid olete teinud kümme aastat jutti. Praegusel ajal on nii palju võimalusi – turundus võib olla ükskõik mis!