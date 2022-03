Soovid Kuldmuna konkursilt saada selle kõige kuldsema muna? Loe, milliseid nõuandeid jagab möödunud aasta žürii

Ka disainižürii II üks liikmetest, Laurence Duchemin tõdes, et mõne esitlustöö puhul ei toodud välja olulisemaid fakte, mistõttu ta tundis, et miskit nagu jäi vajaka. Duchemin lisas ka, et oli kategooriaid, kus võistlustöödel puudus selgitav video, mis oleks žüriiliikmetele andnud otsuse tegemisel kindlasti palju visuaalset selgust. Antud väitega nõustus ka Maria Muuk, kes arvas, et see võiks olla kindlasti üks soovitus tulevastele kandideerijatele. “Kui vähegi võimalik, siis soovitaksin, eriti just näiteks keskkonnadisaini kategooria puhul, organiseerida videoülesvõte, mis annaks žüriile võistlustööd hinnates rohkem infot just võistlustöö ruumilisuse kohta ja sellest, millise tunde see näiteks kohapeal külastades inimestele annab.”

Disainižürii II esinaine Kärt Villmann lisas omaltpoolt, et Eesti disain on väga kõrgel tasemel juba ammu ning me oleme väga konkurentsivõimelised ning häid töid on palju. “Kuldmuna konkursi osas on suur tähtsus just esitlusel ja selle osas on veel arenguruumi.” Ta tunnistab, et mõnikord võib olla raske oma tööst just see number üks iva välja noppida, mis selle asja lahendab, kuid just see kontseptsioon või mõte, mis antud töö taga, tuleks oma esitluses välja tuua. Just see võib aidata viia su töö võidule,” leiab ta.