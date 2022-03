Õlekõrs pankrotist pääsemiseks. Hindade ümber-vaatamine on võimalik ka riigihankelepingutes

Mitmed ehitusettevõtted on avaldanud meedias tõsist muret koroonapandeemiast alguse saanud ehitusmaterjalide järsu hinnatõusu üle. Hinnaleevendust ei paista aga kusagilt, vaid Venemaa agressioonist Ukraina vastu on oodata materjalide hüppelist kallinemist veelgi enam. Ehitusettevõtjad kurdavad, et enam ei ole küsimus kasumliku tegutsemise võimalikkusest, vaid suurenenud materjalikulu seab juba ohtu ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse ning edasise eksisteerimise. Sellest kõigest kirjutas Ärileht ka oma tänases lehes loo.

Materjalide ja kütuse hinnatõus põhjustab tõsiseid raskuseid

Kuna riigihanke võistlev iseloom soosib väiksemat kasumimarginaali ja pigem optimistlikku vaadet lepinguga võetavatele riskidele, siis on võimalik „puhver“ lepingu täitmisel ilmnenud ootamatute kulude leevendamiseks paraku ebapiisav. Nii on küllaltki tõenäoline, et peagi võime ehitussektoris näha suurt pankrotilainet.

Tõsised probleemid esinevad isegi sektorites (nt bussiveosektoris), kus on levinud hinnatõusude kompenseerimiseks indekseerimis-mehhanismide kasutamine. AS Sebe juhtaja hr Kaljuste selgitas hiljuti Delfile antud kommentaaris, et praegustes lepingutes sisalduvad indekseerimisvalemid toimivad stabiilses hinnakeskkonnas, kuid mitte sellises, kus hinnad muutuvad nii palju ja ootamatult järsku.

Hankijate käed on seotud

Kui erasektoris on vähemalt lootust jõuda hinnaleevenduseks tellijaga mõistlikule kokkuleppele, hoiavad riigihankelepingute tellijad ranget joont. Ettepanekule lepingutingimuste ümber-vaatamiseks viitavad hankijad ettevõtja vastutusele pakkumuse õigel hinnastamisel ning lepingus ettenähtud riskide jaotusele. Kuna järsk hinnatõus ei kvalifitseeru senise kohtupraktika järgi ka Force Majore’na, muudavad hankijad olukorra veelgi hullemaks sellega, et hinnatõusust tingitud lepingu täitmise raskustele reageeritakse täies mahus sanktsioonide rakendamisega.