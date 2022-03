Kõik SK ID Solutionsi 70 töötajat toodavad aega

„Saan julgelt väita, et meie süsteemide taga seisab 70 maailma parimat töötajat, kellel kõigil on väga oluline roll selles, et inimesed saaksid oma digiasju muretult ja turvaliselt ajada.Tööandjana on meie jaoks kõige olulisem nende rahulolu,” ütleb SK juhatuse liige Liisa Lukin.

Andmebaasi administraator Jaago Männiste, kes on SK-s töötanud juba 10 aastat, ütleb, et tema jaoks on ettevõte ideaalne tööandja: „Võtmemotivaatorid kipuvad kõikjal läbi aegade samad olema: palk, töökeskkond või töö sisu. Minu jaoks suudab SK kõigi nende kolme nimetuse taha plussi saada. Tordina kirsil on juhid mõistlikud ja arukad. Kuid mis kõige olulisem: tunnen end tööle tulles alati oodatuna ning saan teha just sellist tööd, mis mulle pinget ja rahulolu pakub.”

2001. aastal asutatud SK ID Solutions teenindab Baltikumis enam kui 4 miljonit inimest, kes kasutavad ettevõtte arendatud lahendusi enda isiku tuvastamiseks, tehingute kinnitamiseks ja digitaalseks allkirjastamiseks. See annab igale SK töötajale võimaluse vastutada suurte asjade eest. Professionaalne meeskond toimib sujuva süsteemina, kus iga lüli on oluline ja iga inimese panus määrab tulemuse.

Sel aastal oli SK ID Solutions Unistuste Tööandja konkursi finalist. Seal hindasid SK töötajad eriti kõrgelt võimalust vastutada suurte asjade eest ja viia ellu olulist missiooni. Ka kindlat palka ja võimalust ennast teostada hinnati kõrgelt.

„Oleme viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja jätkame seda kindlasti tulevikus. See tähendab, et otsime pidevalt uusi inimesi, kes aitaksid meil Eestis loodud innovatsiooni kõikjal maailmas tutvustada,” selgitab Liisa.

Tähelepanu on töötajatel



SK meeskonnas tegutseb 60 inimest Eestis ning lisaks 10 inimest, kes on igapäevaselt SK Läti ja Leedu kontorites. Ettevõtte juhtiv põhimõte on hoida oma talente hästi.