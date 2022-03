Eesti idufirma alustas laienemist ja toimetab tänasest Saksamaal

“Meie laienemisplaanides on Saksamaa alati olulisel kohal olnud, kuna sealne tarbija on üks keskkonnateadlikumaid Euroopas. Ometi ei ole ka seal investeerimistooteid, mis oleks ühtaegu lihtsasti kasutatavad ja positiivsele mõjule keskendunud. Järjest rohkem on aga inimesi, kes tarbimisvalikutes jätkusuutlikkusest lähtuvad ja oma rahaasju samadest väärtustest lähtuvalt ajada tahavad,” rääkis Grünfini tegevjuht ja kaasasutaja Karin Nemec.

Grünfin keskendub Saksamaal ka kasvavale naisinvestorite kogukonnale. “Üks põhjus on see, et Saksamaal on pensionilõhe üks Euroopa suurimaid – üle 65-aastastele naistele makstav pension oli 2019. aastal keskmiselt 36 protsenti madalam kui sama vanadel meestel. Järjest rohkem naisi näeb üht väljapääsu pikaajalises investeerimises. Lisaks on meie kogemus, et naisinvestorid on rohkem huvitatud oma investeeringute laiemast mõjust,” selgitas Nemec.