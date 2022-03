Vaata, mis on praktikakoha valikul oluline!

Sobiliku ettevõtte valimine

Esmatähtis on valida enda jaoks usaldusväärne, turul tuntud ja tunnustatud ettevõte, kes pakub huvipakkuval erialal töötamise võimalust. Samavõrd oluline on, et ettevõte ka ise leiaks aega ja panustaks läbimõeldult praktikaprogrammidesse – vastasel korral võib kogemus mõlemale poolele sisutühjaks jääda. „Parim praktikakoht on see, kus pakutakse praktikantidele reaalset väärtust, mitte ei lasta neil ära teha töid, mida keegi teha ei soovi. Praktikant võiks kohe alguses uurida, millise sisuga töö teda täpselt võimalikus praktikakohas ees ootab,” soovitab Tele2 personali- ja klienditeeninduse direktor Sirli Seliov. „Näiteks meie Põhjusega Mässaja suvepraktika ja juhtkonna praktikaprogrammi osalejatel on kohene võimalus võtta vastutust, panustada oma ideede ja värske nägemusega reaalsetesse tegevustesse ja üheskoos pööraste kolleegide ja start-up’iliku töökultuuriga viia ellu muudatusi. Valdkonnad, kus nad saavad kaasa lüüa, on näiteks e-äri, tehnoloogia, toote ja teenuse juhtimine, seadmeäri, turundus, äriturvalisus jne,” räägib Seliov.



Tasustatud vs. tasustamata praktikakoht?

Kuigi tasustamata praktikakohad võivad noortele pakkuda vajalikke kogemusi ja kontakte tulevikuks, siis võib see teisipidi vähendada huvi kandideerida pikemaajalisele praktikakohale, kui noorel on soov lisateenistuseks. Õnneks praktikaperioodi tasustavate ettevõtete arv kasvab aastast aastasse. „Kuna meil Tele2s asuvad noored kohe pärisülesannete kallale, siis leiame, et selle eest võiks saada ka väärilist tasu. Noorte ideed on head ja väärt kuulamist ning soovime, et nende esimene töökogemus oleks väärtustatud ja inspireeriv,” sõnas Seliov, lisades, et alati võib pakkuda praktikantidele ka lisahüvesid näiteks koolituste, coaching’u, ettevõtte aktsiate või muude toodete-teenuste näol.



Edasised karjäärivõimalused