Endover: „Piduri tõmbamist“ me ei tunneta, kinnisvaraturg on üle ootuste aktiivne

Saare sõnul ei ole ka ostjate segmentides toimunud muutuseid, sest ostavad nii eestlased kui ka Eestis ja mujal elavate teiste rahvuste esindajad, ja seda nii koduks kui investeeringuks. „Hetkeks huviliste päringud vähenesid, kuid seda võib seostada ka koolivaheajaga. Nüüd on kõikide projektide kontaktide arv taastumas ning enesekindlamalt liigub turul just kohalik ostja. Välisinvestorid ei ole pildilt kadunud ning nende tagasisidest selgub, et Eestit peetakse investeeringute mõttes turvaliseks eelkõige tänu NATOle. Raha paigutus kinnisvarasse inflatsiooni kartuses on täna jätkuvalt väga aktuaalne,“ lausus Saar.

Veebruari lõpus ja märtsi alguses on Endover müünud pindasid kõigis oma 7 aktiivses arendusprojektis ning seda nii kõrgema kui madalama hinnatasemega segmentides. „Ostjaid jagub nii valmis korteritele, ehitusjärgus olevatele kui ka alles paberil planeeritavatele. Eks mõju avaldab ka see, et pakkumist on turul vähe ning kellel on laojääk, sellel on eelis. Müüme märtsikuuga tühjaks mitu oma suurt arendust. Viimased korterid said äsja broneeritud nii kõrghoones Torn kui ka ajaloolises Klaussoni Kommivabrikus Kalamajas. Märtsi alguses müüsime viimase korteri ka äärelinna arenduses Aurora Novas,“ sõnas Saar.