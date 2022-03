Eesti kinnisvara üks lipulaevadest seab oma äriruume ukrainlaste majutamiseks valmis

East Capital Real Estate erialaks on ärikinnisvara ehk ettevõtte portfellis ühtegi eluhoonet ei ole. Sellest olenemata saatsid nad eelmise nädala alguses nii pagulasabile kui ka sotsiaalkindlustusametile teate, et on nõus vajadusel pakkuma Ukraina sõjapõgenikele majutust. "Hetkel oleme vastukaja ootel ja tegutseme pindade ettevalmistamisega," sõnas ettevõtte CEO Madis Raidma.

Ärikinnisvaraga tegelev Colonna turundusspetsialist Girta Villo sõnas, et nende hallatavad hooned on aga suures osas juba ettevõtetega täidetud. "Elukondlikus sektoris me kahjuks ei tegutse ja perede majutamiseks sobivaid ruume meil pole. Aitame seal kus saame ja Colonna Heategevusfond tegi annetuse Punasele Ristile, mis aitab inimesi kohapeal või neid kes on valusal teel teistesse riikidesse. Sõda on järjest enam eskaleerumas ja kindlasti oleme valmis ka edaspidi Ukrainat toetama," sõnas Villo.