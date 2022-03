Avasta Lidli sisseostude maailm!

Alati värske leib ja maitsvad pagaritooteid — avasta Lidli küpsetised

Juba poodi sisenemisel tervitab sind ahvatlev lõhn — see tuleb meie pagariosakonnast, kus küpsetatakse mitu korda päevas värsket leiba ja maitsvaid saiakesi. Kokku pakume ligi 60 erinevat pagaritoodet.

Tee pagariletiga põhjalikult tutvust — sealt leiad küpsetisi, mis on klientide südameid võitnud kõikjal Euroopas. Olgu tegemist traditsiooniliste Saksamaa pretzel’ite, Portugalis armastatud pastel de nata’de või maitsvate hamburgeritega, kiire ampsu nälja leevendamiseks leiab meie valikust igaüks.

Mitte ainult toit — avasta meie kodukaubad, riided ja tööriistad

Lidli lai tööstuskaupade valik on muutunud paljude klientide lemmikuks. Meilt leiad tekstiile, tööriistu, elektrilisi kodumasinaid ja hobivahendeid, samuti pakume laia valikut rõivaid nii naistele, meestele kui ka lastele.

• Esimene näpunäide — vaata tööstuskaupade pakkumisi iga kord, kui poodi külastad, sest kaupade valik muutub siin regulaarselt.

• Teine näpunäide — kui näed midagi huvitavat, osta see kohe! Kampaaniatooteid on limiteeritud koguses ja pakkumised vahetuvad kaks korda nädalas — esmaspäeviti ja neljapäeviti — ning lükates ostu edasi, võib toode olla juba sortimendist väljas või läbi müüdud.