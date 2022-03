Uued kaaslased, mis lihtsustavad su argielu

Siin on kiire spikker Lidli kaubamärkide tundmaõppimiseks.

Kvaliteetsed hügieeni- ja kehahooldustooted ei pea maksma palju ning neid ei pea otsima eksklusiivsetest salongidest. Lidli omamärgibrändi Cien tootede hulgast leiab kvaliteetset kosmeetikat nii meestele kui naistele. Cieni tooted on soodsalt saadaval kõikides Lidli kauplustes ja need muudavad igapäevased ilurituaalid eriti mõnusaks. Cieni sarjast leiab hooldustooted näole, juustele ja kehale, lisaks on eriti tundlikule nahale mõeldud sari Sensitive.

Sarnaselt teiste Lidli omamärgitoodetega on ka Cieni puhul kvaliteet esikohal — kõik Cieni tooted on dermatoloogiliselt testitud ja rangelt on järgitud Euroopa Komisjoni seatud tootmisstandardeid. Lisaks ei ole Cieni tooteid testitud loomade peal.

Esmara, Livergy ja Crivit — riided kogu perele



Lidli valikust leiab ka kvaliteetseid, mugavaid ja moodsaid riideid kogu perele. Kõik Lidli tekstiilid on dermatoloogiliselt testitud ja need ei sisalda kahjulikke aineid, samuti on need mugavad, vastupidavad ning vastavad suurusele.

Meie bränd Esmara pakub moodsaid, mugavaid ja kvaliteetseid naisterõivaid igale maitsele. Lihtsad, klassikalised, sportlikud ja elegantsed — riided, mis sobivad ideaalselt sinu igapäevaellu! Esmara valikus on särgid, kampsunid, teksad, jakid ja aksessuaarid. Lapseootel emad leiavad Esmara valikust pükse ja retuuse, värsked emad aga mugavaks imetamiseks loodud spetsiaalseid särke ja rinnahoidjaid.

Livergy rõivabränd hoolitseb meeste eest, pakkudes mugavaid, funktsionaalseid ja mitmekülgseid riideid, mis sobivad igapäevaseks kandmiseks, aias töötamiseks või remondi tegemisks. Livergy valikus on vabaajasärgid ja -kampsunid, spordiriided ja teksad, mis sobivad samuti suurepäraselt vaba aja veetmiseks.

Kui sinu kireks on sport, siis tõenäoliselt saab sinu uueks lemmikbrändiks Crivit.