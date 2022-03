Tööd jääb väheks. Kui palju mahub sõjapõgenikke Eesti tööturule?

Arvatakse, et Ukraina sõjapõgenike hulk kasvab Euroopas vähemalt nelja miljoni inimeseni, seega jõuab neid ka Eestisse tohutu arv. Töötukassa teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets ütleb, et töötukassa arvestab praeguste prognooside järgi ligikaudu 100 000 Eestisse saabuva sõjapõgenikuga, kellest umbes 40 000 on tööealised.

Statistikaameti andmetel oli Eestis eelmise aasta lõpus 11 103 vaba töökohta. Kas nüüd on pidu tööandjate uulitsal? Kas ukrainlased tulevad meie tööjõuprobleeme lahendama? Kui keeruliseks võib olukord kujuneda?