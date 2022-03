Päev börsil: Tallinna börs jätkas tõusu

Viimase nädalaga on Tallinna börsiindeks kerkinud 10,52% ning ühe kuuga langenud 6,33%.

Siin on tänased suurimad tõusjad nii Tallinna kui Balti börsidel ning Funderbeami platvormil. Suuremat ülevaadet näeb siit .

Euroopa börsid on päeva veetnud suuresti miinuspoolel, kuid päeva jooksul on langused vähenenud või ka plusspoolele jõudnud. Päeva alguses üle 2% miinuses olnud Euroopa suurettevõtteid koondav Stoxx 600 indeks on praeguseks taastunud -0,48% languse peale.