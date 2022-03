Maaeluminister kutsus kokku arutelu Ukraina sõja mõjust toidutootmisele

Venemaa sissetung Ukrainasse tema sõnul pannud suure surve alla ülemaailmse toidutootmise ja selleks vajalike toorainete turu. "Toidu varustuskindlus ja tarneahelate toimimine on tänases olukorras oluline osa meie julgeolekust," sõnas Urmas Kruuse. "Kriisi mõjud on jõudnud ka meie tootjateni, seda nii hindade kui sisendite kättesaadavuse kaudu," lisas ta.

Minister märkis, et olukorras, kus Eestis on lähikuudel algamas kevadine põllutööde aeg ja käimas aktiivne kalapüügihooaeg, tuleb ühiselt leida sektorile lahendused Ukraina sõjast tulenevate väljakutsetega toime tulemiseks ning samuti peab suutma ennetavalt maandada võimalikult palju kriisiga seotud riske.

Maaeluminister lausus, et võimalikud on ka abimeetmed EL tasandil, leevendamaks toidutootjate keerulist olukorda. Kaalumisel on erakorralise toetuse maksmine, eraladustamine sealihale, teatud tootmist piiravate meetmete ülevaatamine ning pindala- ja loomatoetuste ettemaksete tegemine.

Euroopa Liidu jaoks on Ukraina oluline kaubanduspartner, sealt tuleb 57% maisi, 42% rapsi, 15% päevalilleseemnete, 47% päevalillekoogi, 30% nisu tarnetest. Venemaalt on siiani tulnud 11% nisu, 50% rapsikoogi, 34% päevalillekoogi ja 35% päevalilleseemnete tarnetest. Venemaa on ELi jaoks olnud ka oluline kütuse-, gaasi- ja väetise tarnija. Lisaks on Ukraina olnud oluline turg meie kalatoodetele.