Rail Baltic kuulutas välja Ülemiste ühisterminali ehitushanke. Ehitus läheb maksma kopsaka summa

„Rail Baltica alguspunkt saab reisijate jaoks olema Tallinnas Ülemiste ühisterminal, mille kauaoodatud ehitushanke oleme nüüdseks välja kuulutanud. Kahtlemata on Ülemiste terminali näol tegu Rail Baltica Eesti osa kõige olulisema objektiga ning loodame, et tihedas konkurentsis leiame nii terminalihoonele kui sellega seotud taristule parima võimaliku ehitaja,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Rail Baltic Estonia hankejuhi Margus Lantini sõnul on niivõrd mahuka hanke koostamine võtnud omajagu aega, kuid arvestades hanke füüsilist ja rahalist mahtu, on nõudmised pakkujatele pigem mõistlikud. „Ootame pakkujaid nii kodu-, kui välismaalt ning tulenevalt objekti iseloomust võib eeldada, et saame näha ka hoonete- ja taristuehitusele keskendunud ettevõtete ühispakkumisi,“ arvas Lantin.