Hoogne palgaralli! Nimekiri, kelle kontole potsatab palgapäeval tõenäolisemalt kopsakam summa

Eesti keskmine palk on viimasel aastal tõusnud statistikaameti info kohaselt 6,9 protsenti. Kuid kas palk on tõusnud, sest tööturule on tulnud uusi kõrgema palgaga töötajaid ja kadunud on madalama palgaga ametid või on ikkagi inimeste palgad samas töökohas tõusnud?