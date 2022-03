KUULA SAADET | Jätkusuutlik äriidee annab idufirmadele eelise

Praegusel ajal on rohetehnoloogiaga seotud ideid ja lahendusi üpris palju ning need annavad teatud juhtudel ka eelise. Swedbank, kes oli kunagi Prototroni algataja, julgustab kõiki ideede omanikke ideid esitama. „Swedbank tegi 2011. aastal uuringu, millest selgus, et kõige suurem lõhe või puudujääk ongi just selles, kust saavad alustavad ettevõtted raha, et luua esimene prototüüp, mida klientide peal testida,“ lisas Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonna juht Maris Riim. Prototroni kevadvooru juht Mayri Tiido rääkis saates, et just kevadine voor keskendub rohepöörde teemadele ja ideedele, mis viiksid edasi ja parandaksid meie elu siin maailmas. Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja nimetas saates palju edukaid ettevõtteid, kes on hoo sisse saanud just nende kiirendist.