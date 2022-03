Paradoksaalselt on Eestis kõrvuti kasvanud kaks tendentsi, mis ei peaks kokku käima: laenuvõtmine ja investeerimine, seda küll viimati nimetatu kasuks. Kui Tallinna börsi väärtpaberikontode arv on viie aastaga kasvanud ligi viis korda ehk pea 100 000 kontoni, siis tarbimislaenude arv on selle ajaga ligi kahekordistunud ja jõudnud pea 300 000 laenulepinguni.