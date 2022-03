Puitmajade lipulaev: kurb on, kui oma tööstus vaevleb puidu defitsiidis, kuid riigikassase tulev raha kantakse piiride taha

Kaubandussuhete lõpetamine Venemaa suunal sunnib kiirelt ja sügavuti mõtlema Eesti oma metsaressursi kasutamisele. Viimastel aastatel on tõusnud puidutoorme import, mis viitab Eesti tööstuse võimekusele puidu väärindamisel, samas tähendab see ka sõltuvust välismaisest toorainest. Ainuüksi Stora Enso poolt on suletud 2 Venemaal asuvat saeveskit, mistõttu enam kui miljon kuupmeetrit Venemaalt ja Valgevenest imporditud saematerjali jääb erinevatesse Eesti tööstustesse suunamata. See mõjutab otseselt ka puidusektori ettevõtteid, kes sae- ja höövelmaterjali kasutavad. Kokkulepped puidu tarnijatega on ähmased ja pikalt ei pea ning pakutava materjali juba niigi kõrge hind tõuseb taevapiirilt kosmosesse. Järjest suurenev nõudlus hindu alla ei too, vaid sunnib lahendust leidma kiireimas korras.

Statistikaamet hindab Venemaa puidu ja puittoodete osakaaluks Eestis ca 30% ja osa sellest läheb kasutusse puitmajades. Seda, kas hoonetesse projekteeritud puit saab olema Vene või Rootsi või Eesti päritolu, alati ei määrata. Küll aga on selge, et Vene ja Valgevene puidule tuleb leida alternatiiv. Üks lahendustest on see, et peame oluliselt suuremal määral vaatama Skandinaavia poole, kust Venemaa kõrval on praegu tulnud enamus ka puitmajasektoris kasutatavast puidust. Sama teed liiguvad aga ka teised riigid ja sektorid, kus Venemaalt imporditud puitmaterjali senini kasutati. Eelduslikult kasvab metsarikastes riikides ka siseriiklik nõudlus, mis lisab Eesti impordisoovile täiendavat keerukust.

Kitsaskoht