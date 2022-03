Pärnu linn kavatseb piirata öist alkoholimüüki

„Oleme seda kaua arutanud ja leidnud, et pakutavad kellaajad on mõistlik kompromiss ettevõtjate ja elanike huvide vahel. Kaalume kõiki nüansse ja oleme valmis nendega arvestama,“ ütles abilinnapea Irina Talviste.

Varajased hommikutunnid on ohtlikud

Esmalt sai sõna Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt, kelle jutu järgi suureneb õigusrikkumiste arv vastu hommikut. „Mida kauem on aega alkoholi tarvitada, seda hullem on olukord hommikul,“ lausus Kütt.

Küti sõnul vähenesid alkoholiga seotud politsei väljakutsed koroonapiirangute ajal nii Tallinna kesklinnas kui Pärnus ligi kolmandiku võrra. Varajastel hommikutundidel on suurem tõenäosus kohtuda kas alkoholi- või narkojoobes autojuhtidega, kõige enam on neid hommikul kella viie-kuue vahel ja tööpäeva lõppedes.

Piirangutest kuulnud ettevõtjad suhtusid kavatsusse erinevalt. Majutuskohtade huvi on, et kliendid saaksid öösel rahulikult magada, pikalt avatud meelelahutuskohtadele mõte ei meeldinud. Kui kella neljase piiranguga oldi veel enam-vähem päri, siis kell kaks alkoholimüügi lõpetamist peeti liiga varajaseks, eriti suvekuudel.

Ettevõtjad soovisid, et kell neli algavat piirangut rakendataks ka päev enne riigipühi, sest paljud riigipühad on nädala keskel. Talviste pidas seda mõistlikuks ettepanekuks.

Ettevõtjad tundsid muret, et Pärnu tähtsus turismisihtkohana pärast alkoholimüügi piirangute kehtestamist väheneb. Linnavalitsuse esindajad polnud päri, et Pärnusse ainult öise pidutsemise pärast tullakse. Talviste sõnul arutatakse sarnaseid piiranguid ka teistes Eesti linnades.

„Siit on palju häid mõtteid kaasa võtta,“ ütles Talviste kohtumise lõppedes. Esialgse plaani kohaselt arutatakse alkoholimüügi piiranguid aprillikuu volikogu istungil, millal need kehtima hakkavad, on veel lahtine.