Päev börsil: Coop Panga dividend andis aktsiale hoo sisse

Coop Pank teatas täna, et teeb aktsionäridele ettepaneku maksta dividendideks 3 senti aktsia kohta. Tänase 2,755 eurose aktsiahinna juures teeks see dividenditootluseks 1,1%. Aktsionäride koosolek toimub 13. aprillil ning dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. aprillil.

Euroopa börsidel on täna olnud tugev tõus. Stoxx 600 on kerkinud 3,26%, ning Saksamaa DAXi ning Prantsusmaa CAC 40 tõus ületab 4% piiri. Financial Timesi sõnul on tõusu kaasa toonud nii lootus Ukraina ja Venemaa kõneluste osas kui ka Hiina plaanitav stiimul.