Ühes valdkonnas on Ukraina tänasest Euroopa osa ega pea toetuma Venemaale

"See aitab Ukrainal hoida oma elektrisüsteemi stabiilsena ning kodud sooja ja valgena sel süngel ajal. Ühtlasi on see ajalooline verstapost ELi ja Ukraina suhetes – selles valdkonnas on Ukraina nüüd Euroopa osa," ilmestas energeetikavolinik Kadri Simson olukorda.