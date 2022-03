Lahendused energiaturul. Gaas otsa ei lõppe ja ka odavam elekter on siiski võimalik

Eile Delfi Ärilehe energeetikakonverentsil esinenud energiaettevõtete juhtidel on lahendusi ja suuremahulisi projekte, mis aitaksid meil energiakriisist üle saada. Nende realiseerimiseks on vaja muidugi riigi otsuseid ja initsiatiivi. Kui Paldiskisse rajatav energiasalvesti olnuks juba valmis, säästnuks see mitukümmend miljonit eurot elektritarbijate raha. Selle eeldus oleks küll pikaajaliste börsiväliste energiamüügilepingute sõlmimise võimalus.

Ettevõtjad soovivad püstitada tuuleenergia vallas suuremaid eesmärke. Kuid riik peaks kaasa tulema.

Kuidas? Sellest loe alljärgnevast loost.