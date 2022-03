Ukrainlased kui perekonna teine laps. Armukadedus ja viha töökeskkonda ei mahu

Juba aastakümneid on Eestis koos töötanud eri rahvusest inimesed. Eestlased venelastega, eestlased ukrainlastega, eestlased soomlastega. Ukrainas alanud sõda on aga paratamatult jätnud pitseri töökeskkondadele, kus on koos rahvusvaheline seltskond.

Mõnel pool venekeelses sotsiaalmeedias vaenatakse Ukraina sõjapõgenikke täie auruga. Propastop on esile toonud, et näiteks üks kasutaja muretses sotsiaalmeedias, kas vene keelt kõnelevad patsiendid peavad Ukrainast pärit arstile „Slava Ukraini!" ütlema. Teised arvavad, et Ukraina arstidel ei ole üldse mitte mingisugust pädevust oma tööd teha.