Hispaania arestis kolmanda superjahi. See on seni suurim, mis keelu alla pandud

Kaimanisaartel registreeritud jaht Crescent taotles 4. märtsil Hispaania Tarragona sadamast väljumist, kuid tal ei lubatud teele asuda. Luksusjahte jälgiva veebisaidi SuperyachtFan andmetel on 135 meetrise jahi hinnanguline väärtus umbes 600 miljonit dollarit. Politsei kahtlustab, et jaht kuulub Igor Setšinile, kes on naftahiiglase Rosneft tegevjuht ning kellele kehtivad Euroopa Liidu ja USA poolt pandud sanktsioonid.

Crescent on isegi ülemaailmsete eliidi võrdlusnäitajate järgi suurim. Selle ehitas Saksa laevatehas Lürssen, mis ehitab paljusid hiiglaslikke jahte ning väidetavalt on arestitud jahil lausa helikopteri angaar ja suur klaaspõhjaga bassein.

Hispaania transpordiministeerium teatas, et kogub teavet, et kinnitada laeva tegelikku omanikku. Hispaania võimud teatasid, et seni on nad sel nädalal arestinud jahi "Valerie" Barcelona sadamas ja "Lady Anastasia" Mallorcal Adriano sadamas.