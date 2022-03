VIDEO | Valge Maja: Venemaa võis kogemata sanktsioneerida valet Joe Bidenit

Vastuseks küsimusele, kuidas Venemaa määratud sanktsioonid USA ametnikke mõjutavad, viskas Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki nalja, et kellelgi neist ei olnud Venemaa-reisi niikuinii plaanis; ega pole kellelgi neist seal pangakontosid, millele nad enam ligi ei pääseks.

Huvitava tõigana tõi Psaki aga esile, et Joe Biden on juunior, teisisõnu võidi presidenti sanktsioneerides kogemata sanktsioneerida ta isa, Joe Biden seeniorit, kes suri 2002. aastal. Isal ja pojal klapib ka keskmine nimi, milleks on Robinette.