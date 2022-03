Sool tuleb riiulitele tagasi? Eesti toiduainetööstus on valmis asendama poelettidelt kõrvaldatud kaubad

„Praegu ei ole haruldus näha poodides tühje riiuleid. Tekkinud olukorras soovime kinnitada, et ostupaanikaks põhjust ei ole ja Eesti toiduainetööstus on võimeline kadunud kaupu asendama,“ lisas Potisepp.

Toiduliit saatis jaekaubanduskettidele ja Eesti kaupmeeste Liidule pöördumise, milles kinnitatakse, et Eesti oma toidutootjad on valmis asendama nii poelettidelt kõrvaldatud Venemaa ja Valgevene tooteid kui pakkuma Eestis toodetud toiduainetele ja jookidele sortimendilaiendusi.

„Oleme puuduolevad tooted kaardistanud ning kinnitame, et nende asendamine suures osas on võimalik. Samuti soovime vältida olukorda, kus poelettidel laiutav tühjus tekitaks tarbijas ostupaanikat. Väga loodan, et kaupmehed ja poeketid on Eesti tootjatelt asenduskaupade pakkumistele avatud ning suudavad kiirelt sõlmida tarnelepingud, et Eestis toodetud kaupade sortiment kauplustes kasvaks,“ ütles Potisepp.