Eestist võiks saada kliimapositiivne riik

„Meie fookus on just uutel puudel ehk uusistutusel, mis loob uut lisandväärtust meie keskkonda. Puude istutamine on üks osa meie kliimapositiivsuse projektist, meie esimene suur eesmärk on istutada planeedile miljard puud ning digitaliseerida ja võtta hoole alla olemasolevaid metsakooslusi,” ütleb Kippar.

Meie jaoks tähendab rohepööre eelkõige raiskamise vähendamist ja nutika tarbimise juurutamist.

Inimesed on nutikad ja vajavad emotsiooni. Me tuleme igast olukorrast välja, kui me seda teadvustame. Aastakümneid on räägitud ja ennustatud, et kohe-kohe on viimane piir ja nüüd on maailmaga kõik. Ei väida vastupidist, aga hirmutamine ei toimi, keegi ei jaksa seda tarbida.

Ennustajad unustavad tihti ära inimeste leidlikkuse. Rääkides kohanemisest ja innovatsioonist – seda teemegi, muudame rohepöörde valutuks, et see saaks taustal iseenesestmõistetavaks. Inimestele meeldivad nutikad lahendused ja nad tarbivad neid lahendusi hea meelega ning tänapäeval saab automatiseeritult seda tehes raha teenida. Hirmutamine ja ähvardamine tekitab ainult trotsi ja jõuetust. Meil on vaja inimestele just indu ja jõudu anda, et tarbitaks ja toodetaks õigeid asju.