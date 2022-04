Ajad on ärevad, kuid sellest on võimalik võidukalt väljuda

Kütuse hind tõuseb, gaasi hind tõuseb ja toidukaupade hinnad tõusevad – sellised uudised ümbritsevad meid nüüd juba iga päev. See on uus reaalsus, mille on kaasa toonud kiire inflatsioon ehk nähtus, mis kahandab raha ostujõudu.

Näiteks 2021. aastal oli eestlastel kogutud hinnanguliselt ca 8 miljardit eurot, mis kaotas väärtuses koguni 360 miljonit eurot. Säästud lihtsalt seisid pangakontodel. Samal ajal kui elukallidus üha tõusis, jäi säästude ostujõud aina väiksemaks. Kiire inflatsioon muudab olukorra iga päevaga üha kriitilisemaks.

On ainult üks lahendus – investeerimine

Et inflatsioon sinu raha väärtust negatiivselt ei mõjutaks, peaksid oma säästud nii ära paigutama, et nende ostujõud säiliks ja ajas isegi kasvaks. See tähendab ainult üht – raha tuleb investeerida.

Investeerimise viise on mitmeid. Palju ostetakse kinnisvara, aga palju räägitakse ka krüptorahast ja börsil kauplemisest. Kõik eelmainitud varaklassid on üsna nõudlikud. Näiteks mõnel juhul on alustamiseks vaja palju raha, mõnel juhul peab olema suur riskitaluvus. Mitmed investeerimise viisid eeldavad ka spetsiifilisi algteadmisi ja palju aega, et end toimuvaga kogu aeg kursis hoida ning õigel ajal osta-müüa. Kõigil meil neid võimalusi kahjuks ei ole.

Kuld on jõukohane kõigile

Üks lihtsamaid ja turvalisemaid investeerimise viise on väärismetallide, näiteks kulla ostmine. Kuld on likviidne varaklass, kuhu investeerides pole vaja ei eelteadmisi, suuri rahasummasid ega ka pidevat asjaga tegelemist.

Kuld on stabiilselt oma väärtust hoidnud läbi aastasadade. Tänu sellele on kulda investeerimise enda jaoks hiljuti avastanud paljud inimesed, kes raha väärtuse kõikumise pärast mures on.

Selgitab Auforti asutaja Bert-Ken Raudberg: