Poola plaanib aasta lõpus loobuda Venemaalt pärit gaasist

"Isegi kui keegi arvab, et ärilises mõttes tuleksid edasised lepingud (Venemaaga) kasuks, on seda täna isegi raske ette kujutada," ütles Piotr Naimski neljapäeval eraraadiole RMF FM.

Poola rahastatud torujuhe Baltic Pipe, mis viib gaasi Norra Põhjamerest Poola, hakkab tööle oktoobris ja LNG terminali loode-Poolas Swinoujscies on laiendatud, ütles Naimski. Riik on arendanud ka muud infrastruktuuri, sealhulgas gaasiühendusi Leedu ja Slovakkiaga.

Kommenteerides oodatavaid gaasi hindu pärast Venemaast lahku löömist, ütles Naimski, et hinnad on "euroopalikud" ja lisas, et "need ei pea olema palju kõrgemad" võrreldes Venemaaga sõlmitud lepinguga.