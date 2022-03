Enefit Green'i juhatuse esimees Aavo Kärmas soovib, et Eesti saaks oma esimsed meretuulepargid veel enne 2030. aastat. "Aga täna on puudu plaanist ja ühisest koordineeritusest. Näeme, et üks käsi ei tea mida teine teeb," sõnas Kärmas Eesti Päevalehe Energiakonverentsil.

"Taastuvenergia kiirema tootmise nimel peame jõudma ühise kokkuleppeni, et tuule- ja päikseparke on vaja tervele Eestile."