Maailmaturul kütuse hind langeb, tanklates püsib aga endiselt kõrge. Miks?

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi tõi veel välja, et mootorikütuste sisseostuhindadele avaldab mõju ka euro ja USA dollari vahelise kursi muutus, kuna kütuste sisseost toimub dollarites, märkis Sassi.

Hinnalanguse jätkudes jõuab see samm-sammult ka tanklatesse. Kärsna märkis, et kui tavapäraselt liiguvad nafta ja valmiskütuste maailmaturu hinnad korrelatsioonis, siis praegu on nafta hind tulnud kiiresti alla sisuliselt kukkunud sõjaeelsele tasemele, siis kütuse maailmaturu hinnad ei ole sinna veel jõudnud.