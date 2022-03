"Ma ei läheks väga arvudesse, aga on hea ja halb uudis pärast 24. veebruari [Ukraina sõja algust]. Hea on see, et igal pool Euroopas on arusaam, et elektrijaamade sulgemiseks pole õige aeg. Kriis aitab ellu äratada juba n-ö maha maetud elektrijaamad. Halb on see, et Euroopas on gaasielektrijaamu. Küsimus on selles, kas neil jagub ka kütust," selgitab Elering AS-i juhatuse esimees Taavi Veskimägi tänasel energiakonverentsil.