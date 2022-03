VIDEO | Kirglik debatt. Erakondade esindajad andsid energiakonverentsil kuuma. Kes teenis publikult mitu aplausi?

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rääkis näiteks sellest, millega tegeleb ministeeriumi kriisiosakond ning kas ta on kehtestanud sama karmi režiimi nagu omal ajal Jüri Pihl siseministeerimis.

Aas vastas ka küsimusele, miks ei ole suudetud endiselt ligi 2000 energiasüsteemiga liitumise taotlust vastu võtta. Minister avaldas, et nad ei taha hetkel vastu võtta liiga palju päikeseparke, sest see koormaks võrgu üle ja talvel ei oleks sellest kasu. Lisaks küsiti ministrilt, miks venivad mereala planeering ning nö kohaliku kasu meede, mis peaks võimaldama kohalikule omavalitsusele ja inimestele saada „tuuleparkide talumise tasu".

Isamaa esindaja Sven Sester leidis, et tema meelest on riik pandud pausile ja koalitsioonis ei leita olulistel teemadel kokkuleppeid.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski teenis aga publikult aplausi, kui kritiseeris seda, et ministeerium on laskund päikeseparke rajada aga ütleb nüüd, et neid ei lastagi võrku lisada. „Suurem traagika on see, et ei öelda, et ärge ehitage päikesejaamu, sest Taavi Aasal on teine plaan. See tuleks ka välja öelda, mis plaan see on. Administratiivne takistamine on see majandusministeeriumi poolt."

Põneva arutelu käigus saavad vastuse ka küsimused:

Kas pooldate Putini gaasist ja naftast loobumist juba sel aastal?

Kas olete valmis pingutama ja tegema erakorralisi otsuseid kahe nädala jooksul, et tuua LNG terminal Eestisse?

Põneva arutelu käigus saavad vastuse ka küsimused:

Kas pooldate Putini gaasist ja naftast loobumist juba sel aastal?

Kas olete valmis pingutama ja tegema erakorralisi otsuseid kahe nädala jooksul, et tuua LNG terminal Eestisse?

Kes ja millise sõnavõtuga teenis aga publiku seast veel ühe aplausi?