Langus oli ajutine? Nafta hind hakkas taas kerkima

Naftahinnad maailmaturul jätkasid oma heitlikku teekonda pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina vahelised rahuläbirääkimised toppasid ning arutusel on karmimad sanktsioonid sh naftatarnete katkemine.

Kaks nädalat tagasi saavutati 14 aasta hinnalagi. Sydney Westpaci vanemökonomist Justin Smirk sõnas, et oodata on endiselt hinna volatiilsust, sest turul on palju ebakindlust.