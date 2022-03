Venemaa valitsus pistab rinda järjest suuremate küberrünnakutega

Venemaa valitsusasutused ja riigiettevõtted on olnud Ukraina sündmuste valguses häkkerite sihtmärgiks. Kremli, Aerofloti ja suurima laenuandja Sberbanki veebisaidid on kokku puutunud kas katkenduste või ajutiste juurdepääsu probleemidega.

Ministeerium teatas, et töötab selle kallal, et uutes tingimustes kohaneda, sest eeldatavasti küberrünnakud ka sagenevad. "Kui varem ulatus nende võimsus tipphetkedel 500 gigabaidini, siis nüüd juba ühe terabaidini," teatas ministeerium. "Need on kaks kuni kolm korda võimsamad kui senised kõige tõsisemad sedalaadi juhtumid."