Oled osa neist? Neljandik elanikkonda on nüüdseks Lidlis käinud

Kantar Emori uuringueksperdi Kersten Jõgi sõnul ei ole Lidli ostjaskond võrreldav juba pikalt turul tegutsenud suuremate jaekettide ostjaskonnaga, olles enam kui kaks korda väiksem, kuid uuring näitab selgelt, et elanike huvi Lidli vastu on olnud väga suur.

„Samas on pooled Lidli ostjad seisukohal, et Lidl ei sobi nende põhipoeks, kust osta enamik igapäevaselt vajaminevast toidukaubast,“ kommenteeris Jõgi. Tema hinnangul on siin üheks oluliseks põhjuseks poodide väikesest arvust tingitud asjaolu, et puudub võimalus oste oma kodu lähedal asuvast poest teha, kuid kindlasti peegeldab madal sobivushinnang elanike jaoks ka harjumuspäraste lemmiktoodete ja brändide puudumist.