Tööjõurendifirma juht: me kõik vastutame selle eest, et sõjapõgenikke ära ei kasutataks

Kuigi need ukrainlased, kes meile praegu igapäevaselt saabuvad, on sõjapõgenikud ja neile ei rakendu keskmise palga maksmise nõue, ei tähenda see, nagu oleks skeemitamisel lõpp. Siia saabuvad ukrainlased peavad teadma, et Euroopa Liidu otsuse järgi võrdsustatakse nad sisuliselt alaliste elanikega. Seega tuleb põgenikke palgata ja tööl hoida Eesti seaduste järgi See tähendab töötunde olenevalt kuu pikkusest 160-180, koos ületundidega maksimaalselt 200. Vastavalt seadusele korralist puhkust.

Oleme Finestas sellele ka varasemalt tähelepanu juhtinud, sest tegu on suurema probleemiga kui ühe puhastusfirma juhtum. Näiteks Soomes on tööjõu vahendajal ja tellijal võrdne vastutus ja mida suurem on renditööjõudu kasutav ettevõte, seda karmimad on tagajärjed kui mõne tema juures töötava inimese pealt on maksu tasumine kasvõi päeva võrra hilinenud. Korrektsed töölepingud ja tööaja arvestus on ka tööjõu tellija vastutus ning ei teki olukordi, kus ettevõtted, ammugi veel riigis hinnatud ja tuntud suurettevõtted, saaks end õigustada: me ei teadnud, et meie heaks töötavaid inimesi kasutatakse ära.

Aga praegu ei tahagi ma veel kord kritiseerida välistööjõule kehtestatud kõrgema palgataseme nõuet. Selles samas artiklis said sõna need, kes kõnealuse koristusfirma teenust tellisid - tuntud ja mainekad ettevõtted, mille juhid laiutasid käsi: me ei teadnud, et midagi niisugust toimub. Aga miks ei teadnud? Sest Eestis pole töö tellijal vastutust. Ta ei pea huvi tundma, kas inimesed, kelle teenust ta läbi vahendusfirma kasutab, on õiglaselt maksustatud, kas nende lepingud on korras, kas nad saavad puhkust ja ettenähtud sotsiaalseid tagatisi.

Nad peavad olema kantud töötajate registrisse, neil peab olema haigekassa kindlustus. Minu siiras soovitus ukrainlastele on veenduda, et tööleping on sõlmitud selle ettevõttega, kes hakkab palka maksma ning hea oleks, kui töötasu kantaks Eesti pangakontole.

Iseenesest peaks seadustest kinni pidamine olema elementaarne. Millest siis mure Ukraina põgenike pärast? Põhjuseid on mitmeid. Töökohta valides me guugeldame ettevõtte tausta, uurime tuttavatelt. Mujalt riigist saabujatel on seda infot palju keerulisem leida, takistuseks on ka keeleprobleem. Ja siis võtab inimene töö heas usus vastu. Kõik see kehtis ka varasemalt, kuid nüüd on olukord kindlasti veel tõsisem.

Põgenikud on füüsiliselt ja emotsionaalselt ära vintsutatud, neil on vaja raha, nad tahavad minna kiiresti tööle ja see annab värbamisel võimaluse ärakasutamiseks. Juba rahuajal sattus vahel meie kaudu tööd otsima välismaalasi, kes olid saanud varasemalt halva kogemuse. Küll ei makstud ületundide eest, küll ei lastud puhkusele. Inimestelt korjati passid ära, väites, et nii nõuab seadus. Ei antud töölepingut kätte, see olevat raamatupidaja juures seifis ja ja aeti muud sõna otseses mõttes lolli juttu. Pole mingit põhjust uskuda, et sama ei üritata ka sõjapõgenikega, kes on ju veelgi haavatavam sihtgrupp. Kuigi neid koheldakse värske erikorraldusega Euroopa Liidu kodanikega võrdselt, mis võtab vajaduse maksta keskmist töötasu ja skeemitada ületundidega, siis ikkagi jääb võimalus skeemitada töölepingutega, et vältida sotsiaalmaksude maksmist. Pole võimatu, et tekib ka ümbrikupalga maksjaid.

Ebaausate tööandjatele lisaks on sõjaolukord hea pinnas kahtlaste vahendusfirmade tekkeks. Kohe kui niisugune suur hulk inimesi hakkab tööd otsima, leidub ärakasutajaid, halvemal juhul selliseid, kes tegelevad inimkaubandusega.

Vastutame kõik

Esimesed sõjapõgenikud on juba Eestis töö saanud. Eelkõige jõuavad nad sinna, kus pole eesti keele nõuet - puhastusteenindusse, tööstusesse, osaliselt ka kaubandusse. Kuigi ükski seadus selleks ei kohusta, võiksime olla teadlikud, kuidas neil Eestis töötades läheb. Tellija, tunne huvi, kas sinu objektidel toimetavad ukrainlased töötavad normaalse koormusega.

Inimesed, kelle kolleegideks satuvad sõjapõgenikud - uurige, kas neile anti tööleping, kas nad said seal kõigest aru. On väga oluline, et ka olemasolev töökollektiiv nõuaks oma tööandjalt korrektset ja seaduskuulekat käitumist ning survestaks kõiki töötajaid võrdselt kohtlema. Et mõnes järgmises artiklis oleks vähem käte laiutamist: aga mina ju ei teadnud.