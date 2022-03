Kuidas pääseda väikeettevõtjana globaalsetele turgudele? Nõu annab eBay äriarendusjuht Daniel Biran

E-kaubanduse turg on viimastel aastatel kasvanud meeletu hooga. Mitmed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on oma toodete ülemaailmseks müümiseks hakanud kasutama veebipõhiseid müügikeskkondi ja platvorme. Selline suur kasv on ka konkurentsi palju tihedamaks muutnud. Seetõttu soovitan kõigil uutel müüjatel esimeste müükide kõrvalt läbi viia ka kvalitatiivne konkurentide analüüs: kaardistage peamised erinevused enda toote ja teiste platvormil müüdavate konkureerivate toodete vahel. Seda saab iga ettevõte teha manulaalselt, kasutades näiteks platvormidesse sisseehitatud otsingumootorit. eBay keskkonnas on selleks aga loodud eraldi tööriist Terapeak. Terapeak aitab müüjatel paika panna oma müügistrateegia: selle abil on võimalik välja uurida, millised turud on ettevõtte jaoks kõige perspektiivikamad, milliseid pakkumisi seal oodatakse ja kes on ettevõtte peamised konkurendid.