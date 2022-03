Energiaagentuuri soovitused, et vähendada sõltuvust Venemaalt tulevast energiast

Agentuuri poolt välja toodud nõuanded jõupingutustest vähendaksid hinnavalu, mida tarbijad globaalselt tunnevad. Kui soovitused ellu viia, vähendaksid inimesed nelja kuu jooksul naftanõudlust 2,7 miljoni barreli võrra päevas, mis kusjuures on samaväärne kõigi Hiina autode naftanõudlusega. See vähendaks oluliselt võimalikke pingeid ajal, mil suur hulk Venemaa naftatarneid enam turule ei jõua ning kätte jõuab juuli-august ehk puhkuste hooaeg. Meetmete mõju oleks veelgi suurem, kui need võetaks osaliselt või täielikult kasutusele ka tärkava majandusega riikides.