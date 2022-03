Rahvusvaheline organisatsioon: Euroopa sõltuvus Venemaa söest, naftast ja gaasist rahastab miljardites Putini sõjatehnikat

Greenpeace Nordeni kliima- ja energiaekspert Olli Tiainen ütles pressiteates, et Soome ettevõtted peavad viivitamatult lõpetama kõigi fossiilkütuste hankimise Venemaalt.

"Euroopa riikide ja tööstuse sõltuvus Venemaa söest, naftast ja gaasist rahastab miljardeid Putini sõjatehnikat," sõnas Tiainen. Ta lisas, et Soome sadamad ei tohiks toimida ka toorainekaubanduse värvana, tänu mille abil Venemaa sõjatehnikat rahastatakse.

Greenpeace’i teatel transpordivad vagunid tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud sütt Soomes Koverhari sadamasse, kust see liigub tagasi Venemaale Lõuna-Siberisse Novosibirski oblastisse.

Pressiteates seisab, et Koverhari sadama söeettevõte on Soome sadamaoperaatori Oy M.Rauanheimo oma. Transpordi eest vastutab aga Eesti riigile kuuluv AS Operail.