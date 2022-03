EY aasta ettevõtjaks valiti Kuldar Väärsi

Kuldar Väärsi arvates on naiivsus ja jäärapäisus need kaks isikuomadust, mis on edukuseks tähtsad. „Naiivsus tähendab uskumist, et kõik on võimalik," lausus ta. „Kui ma ei oleks uskunud 2013. aastal, et Eestist on võimalik välja kasvatada Euroopa juhtiv robootikaettevõte, siis ma ei oleks seda teed alustanud. Jäärapäisuse all pean silmas aga seda, et ükskõik kui raske ka ei ole, ei lase ma sellest eesmärgist lahti, mille endale võtnud olen."

„Vigade tegemine on loomulik osa protsessist. Vead on õppimise koht ja nendesse kinni ei saa jääda," märkis Väärsi. Suurimaks põrumiseks peab ta USA hanke kaotamist 2016-2017 vähese inimressursi tõttu. „Aja jooksul hakkas Milrem ennast sihiteadlikult kasvatama, võttes tööle ligi 100 inimest. Hakkasime keskenduma Euroopale, et katta oma tegevuses nii palju riike kui võimalik - kui ühe kaotad, siis teise võidad. Meie toodete müümisel on eelisteks stabiilne kliendibaas ja võrgustik. Klientideks on tavaliselt erinevate riikide kaitsejõud."

Ainukese võimalusena tehnoloogiaäris edu saavutamiseks näeb Väärsi endast targemate inimeste kaasamise, kellelt on alati midagi õppida. „Enesehinnang peab olema selline, et sa aktsepteerid enda kõrval endast oluliselt targemaid inimesi. Minul on õnnestunud enda ümber koondada palju tarku inimesi. Nii on töö tegemine ja äri ajamine kordades lihtsam ning kiirem."

Milremi algusaastatest rääkides sõnab Väärsi, et ettevõte alustas kõigest kahe inseneriga. „Tänaseks on Milremis 120 inseneri. Aastaks 2025 näen meil töötamas 500 inimest, kellest ligikaudu 300 on insenerid. Milremiga oleme alles alguses. Täna mõistavad robootika olulist mõju juba paljud, mitte nii nagu aastatel 2013 ja 2014."