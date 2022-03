EY Eesti Aasta Ettevõtja elutöö preemia laureaat 2022 on Hiiumaa ettevõtja Mati Nurs

EY Aasta Ettevõtja konkursi patroon president Alar Karis lausus oma videotervituses, et Eesti ettevõtjad on vastupidavad ja sihikindlad, kes oskavad näha ja kasutada uusi võimalusi ka seal, kus teised käega löövad. „Eesti ettevõtjad, kes lõid oma firmad 90ndate murrangulisel ajal ning on näidanud üles sitkust mitmes majanduskriisis, on tõestuseks: kui väga tahta, siis saame hakkama!"

Mati Nursi sõnul on ettevõtte edukuse taganud toodete kõrge kvaliteet ning tarnetäpsus. „See ongi meie edu võti - oleme õigel ajal õiges kohas."

„Ettevõtte algusaastail sattusime praeguste Soome partneritega samasse kõrtsi ning ühe laua taha, sealt sai alguse meie pikaajaline koostöö," kõneles Nurs. „Meil ei olnud esimesed kolm aastat isegi lepingut, andsime laua ääres üksteisele lihtsalt käe ning kõik toimis. Siis aga hakkas Soome toll ikkagi ühel hetkel huvi tundma lepingu vastu ja nii sai ka leping loodud. Suuresti tänu Soome partneritele on meil Hiiumaal täna 200 töötajat."

Mati Nurs on ei ole enam igapäevaselt ettevõttes tegev, kuid on endiselt firma nõukogu esimees ja ettevõtte elu-oluga hästi kursis. „Mul on kolm poega, kes kõik töötavad meie perefirmas. M ja P Nursti aktsionärid ongi meie pere liikmed, nii see pereettevõte toimib - kui meie aeg läbi saab, ega aktsiad pereringist välja ei lähe."

Nursi hinnangul peab juht olema selline inimene, kes arvestab, et ta saab palka ka selle eest, kui keegi 200 töötajast ütleb talle halvasti. Ta leiab, et inimlikkus on parimaid juhi omadusi ning juht ei tohi pidada kunagi viha.