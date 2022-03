Paljud Ukraina sõjapõgenikud liituvad Eestis platvormitööga

„Paljud Eesti tööturule sisenevatest Ukraina sõjapõgenikest haaravad suure tõenäosusega kinni digiplatvormide pakutavatest töövõimalustest. See võimendab platvormitöötajate sotsiaalkaitsega seotud probleeme," ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Platvormitöötajad on iseseisvad teenuseosutajad ehk juriidilises mõttes ettevõtjad. Riigil puudub neist ja nende makstud maksudest täpne ülevaade. Vastutus enda sotsiaalkaitse korraldamise eest on enamasti pandud platvormitöötajale endale ja pigem seda ei tehta."