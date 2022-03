On aeg teha vahekokkuvõte sellest, mida on Venemaa sõjategevus majandusele tähendanud ja mida edaspidi kaasa toob. LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina ütlevad, et neid üllatas enim lääne kehtestatud sanktsioonide ulatus ja kiirus. Kui siia lisada Vene kaupade boikott ja suurettevõtete Venemaalt lahkumine, on selge, et Venemaa majandus on saanud mastaapse hoobi.