Transpordi- ja logistikaorganisatsioonid riigile: kütuseaktsiisi tuleb kiiresti langetada

„Lisaks sellele, et kõrgetel kütusehindadel on märkimisväärne negatiivne mõju veondussektorile, toob see kaasa ka kõikide kaupade ja teenuste hinnatõusu. Seda hakkavad valusalt tundma eelkõige Eesti inimesed, kelle reaalne ostujõud väheneb. Rääkimata muidugi kõrgetest hindadest tanklates,“ selgitas Eesti logistika ja ekspedeerijate assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing.

„Valitsuses toimuvad praegu lisaeelarve läbirääkimised ning kindlasti peaks sinna alla kuuluma ka aktsiismäära langetamine. Ukrainas toimuva sõja ja majandussanktsioonide tõttu on valdav enamus Euroopa Liidu riikidest täna seda teemat arutamas. Paljud riigid on otsuse juba teinud, näiteks Rootsi ja Poola, kes langetasid aktsiisimäära erakorraliselt Euroopa Liidu miinimummäärani ehk 33 senti/liitri kohta diiselkütuse aktsiisi puhul. Eestis kehtib praegu aktsiis 37,2 senti/liitri kohta,“ selgitas Kitsing.

2. Aktsiisitagastuse süsteemi kehtestamine ja võimaldamine veoettevõtetele. Selleks, et hoida veohinnad tasemel, mis ei mõjutaks liigselt üldist hinnataset, majandusaktiivsust ja võimaldaks konkurentsivõimeliselt sektoril edasi tegutseda on mõistlik lisaks aktsiisilangetusele kaaluda ka veoettevõtetele aktsiisitagastuse skeemi rakendamist. Paljudes ELi riikides on analoogne lahendus kasutusel, et hoida kontrolli all veoteenuse hindasid läbi ettevõtete reaalse kütuse maksumuse vähendamise.