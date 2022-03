USA pakub Vene oligarhide varani viiva teabe eest ligi 5 miljonit dollarit preemiat

Mitmed riigid on vastuseks riigi sissetungile Ukrainasse sanktsioneerinud Venemaa oligarhide jahte, villasid ja eralennukeid. Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania on viimastel nädalatel enim silma paistnud oma aktiivse tegutsemisega, et kinni pidada Venemaa miljardäride varasid. President Biden ütles kuu alguses välja, et USA järgib teiste riikide eeskuju.