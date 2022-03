Tehnoloogiahiiglaste surve. Ka LG peatab koostöö Venemaaga

LG otsus tuleneb sellest, et teisedki mitmed tehnoloogiaettevõtted nagu Apple, Samsung ja Microsoft on oma toodete müümise või Venemaale saatmise lõpetanud, kirjutab Engadget .

Seline samm on Venemaale eriti kahjulik. Seda seepärast, et LG on elektroonikas suur jõud telekatest kliimaseadmete ja külmikuteni välja. Teisisõnu on kaotanud nüüd Venemaa kaks suurimat tehnoloogiaettevõtet (LG ja Samsung). Venelastel aga tõenäoliselt tänu Hiina ja muude kaubamärkide pärast valikuvõimalus säilib, kuid see on kindlasti senisest oluliselt kitsam.