Edukas aasta. Kerkinud hinnad tõid RMK-le kopsaka kasumi

Paberil oli RMK kasum aga suurem kui riigifirma müügitulu. Täpsemalt oli tänu bioloogiliste varade ümberhindlusele kogukasum 260,5 miljonit eurot. Sellest kasumist moodustas ümberhindlus 180,5 miljonit eurot. Teisisõnu RMK valduses olev mets kasvas ning selle potentsiaalne väärtus suurenes tänu sellele, et tulevikus prognoositavad kulud kerkisid vähem kui ennustatavad tulud. Kui eelmisel aastal prognoositi, et järgneva kümne aasta jooksul teenitakse kuupmeetri pealt 48 eurot, siis nüüd on see summa 54,72 eurot. Samas vähenes prognoositud aastane raiemaht 3,8 miljonilt kuupmeetrilt 3,5 miljoni kuupmeetrile. Kogu RMK-le kuuluva metsa väärtus on kokku nüüdseks ligi miljard eurot.