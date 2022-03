Ettevõtted nõuavad töökohtade kadumisega ähvardades mõnesendist muutust

Kauba- ja reisijatevedajaid ühendavad organisatsioonid, ettevõtted ning kütusesektori esindajad esitasid ühispöördumise, milles paluvad Ukraina sõja ja majandussanktsioonide tõttu riigilt kiireid lahendusi diislikütuse erakordse hinnatõusuga kaasnevate mõjude tasandamiseks.

„Peale selle, et kõrgetel kütusehindadel on märkimisväärne negatiivne mõju veondussektorile, toob see kaasa ka kõikide kaupade ja teenuste hinnatõusu. Seda hakkavad valusalt tundma eelkõige Eesti inimesed, kelle reaalne ostujõud väheneb. Rääkimata muidugi kõrgetest hindadest tanklates,” selgitas Eesti logistika ja ekspedeerimise assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing.

Ühisavalduses pakutakse kaks lahendust.